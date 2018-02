Tiroteio em Itália faz quatro feridos

Um homem disparou contra um grupo de pessoas em Macerata, em Itália, este sábado, e feriu quatro pessoas.

Segundo a agência Reuters, o homem estava dentro de um carro quando começou a disparar contra as pessoas que passavam na rua.

As vítimas são imigrantes africanos e as autoridades presumem que se trata de um crime com motivos raciais.

A polícia está a pedir às pessoas que se mantenham em casa: "Fiquem em casa. Há um homem armado num carro que provocou um tiroteio na cidade".