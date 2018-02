Carvalhal é o novo Special One

O português Carlos Carvalhal está a ter um início absolutamente brilhante na Premier League. Aterrou há um mês no Swansea, do internacional português Renato Sanches, com a difícil missão de salvar o emblema que se encontrava na zona de despromoção e, embora isso ainda não tenha acontecido, o percurso do antigo treinador do Championship é de notar.

Em oito jogos à frente dos swans perdeu apenas um, sendo de destacar os triunfos alcançados nas últimas duas jornadas ante os prestigiados Arsenal e Liverpool, agora sexto e terceiro classificados da tabela da Liga inglesa, respetivamente. Desta feita, os cisnes estão neste momento a um ponto de alcançar a zona de manutenção, um cenário que parecia praticamente impossível quando Carvalhal foi chamado para assumir o cargo.

Este sábado há novo desafio para o plantel do ex-treinador do Sporting com a deslocação ao terreno do Leicester City, que conta com o ex-leão Andrien Silva, instalado atualmente no 8.º lugar. Com o último desaire do Manchester United de José Mourinho com o Tottenham e a saída de cena de Marco Silva do Watford, parece que Carlos Carvalhal está a tornar-se num forte candidato ao título de Special One.