Ministro da Educação "não é adepto" dos rankings

O ministro da Educação voltou este sábado a dizer que “não é adepto” dos rankings escolares. Estas declarações surgem no dia em que são divulgadas as listas com as melhores e as piores escolas do país.

"Eu disse há um ano que não era adepto destas listas seriadas e continuo a manter a minha opinião porque sei que o bom trabalho que se faz nas escolas vai muito além dos'ranking'", afirmou Tiago Brandão Rodrigues, citado pela agência Lusa.

Em relação a facto de existirem 27 escolas privadas à frente das públicas, Brandão Rodrigues afirmou que "escolas públicas são muito mais do que as notas dos exames de fecho de ciclo".

"São os exames, mas também todo o trabalho que se faz, todos os dias, em contextos socioculturais e económicos tão diferentes e que precisamos todos de valorizar", defendeu o ministro.

"Que diferença é que há numa escola que está no número 200 lugar ou que está no número 350? Que diferença é que há entre uma escola que tem de lidar todos os dias, aí sim há diferença, com um meio socioeconómico complexo, comparativamente, a uma escola que pode escolher os alunos e dizer quais são os que contarão para essa lista seriada? Obviamente que são realidades que não podem ser comparadas", afirmou.