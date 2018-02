Estas são as canções que aumentam o desejo sexual

Ao que tudo indica, a música tem muita influência na vida sexual das pessoas. Quem o diz é um psicólogo especializado na área da música, Daniel Müllensiefen, professor na Universidade de Londres e autor do estudo ‘Science Behind The Song’, feito para o Spotify.

“A música ideal não só existe como é capaz de provocar a química perfeita na hora do ato sexual, ajudando a sincronizar energias, respiração e ritmo”, refere o autor do estudo.

Müllensiefen concluiu que o clássico ‘Will You Love Me Tomorrow?’ foi o tema selecionado pelos dois mil entrevistados, como sendo a melhor canção para despertar o desejo sexual na cama. Também o clássico ‘Sexual Healing’, de Marvin Gaye, foi considerado um dos melhores para ouvir enquanto se está neste intenso clima, logo seguido da canção ‘Bolero de Ravel’.

Mas a música ideal para se ouvir durante o ato sexual é a da banda sonora do filme ‘Dirty Dancing’. Esta foi eleita tanto por homens como por mulheres.

“Não é surpresa haver tanta gente a considerar que a música acende”, explica o cientista, uma vez que a música está relacionada com sedução e romance, a partir do momento em que a primeira ativa no cérebro os mesmos centros de prazer que respondem a estímulos como sexo, comida e droga.

Top10 de canções que despertam o apetite sexual

1. "Sex With Me", Rihanna;

2. "Birthday Sex", Jeremih;

3. "Ride", SoMo;

4. "Earned It", The Weeknd;

5. "Slow Motion", Trey Songz;

6. "Often", The Weeknd;

7. "Neighbors Know My Name", Trey Songz;

8. "Pony", Ginuwine;

9. "Sex", Cheat Codes;

10. "All The Time", Jeremih.