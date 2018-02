As pressões e as Guerras do caso Fizz

Há cada vez menos curiosos na sala onde está a acontecer o julgamento onde se estão a decidir as relações entre Portugal e Angola. Hoje não tanto como no início, porque o Fizz já não tem como arguido o ex-vice-Presidente de Angola – cujo processo o tribunal determinou correr em separado.

Orlando Figueira, o procurador que o Ministério Público acredita ter sido corrompido por Vicente, terminou a sua defesa na última segunda-feira e o resto da semana foi dedicada à defesa de Paulo Blanco, o arguido que enquanto advogado defendeu o Estado angolano em diversos processos. Foi Blanco quem revelou as pessoas que estavam por detrás das anotações codificadas de Orlando Figueira e que defendeu em quase todas as sessões que a acusação tem feito confusão entre diferentes sociedades com o mesmo nome, alegando que há duas Portmill e pelo menos três Rosecitys.

