Temperaturas voltam a descer na próxima semana

Na próxima semana as temperaturas voltam a descer e terça e quinta-feira serão os dias mais frios. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas minímas podem chegar aos seis graus negativos.

“As temperaturas mais baixas irão registar-se entre terça e quinta-feira, sendo que, nas capitais de distrito do interior Norte e Centro, a temperatura mínima deverá atingir valores entre -2 e -6 ºC e a máxima entre 2 e 8 ºC. Nas restantes capitais, a temperatura máxima deverá atingir 10 a 14 ºC e a mínima 0 a 5 ºC”, explica o IPMA.

“Uma vasta região anticiclónica localizada na região dos Açores e uma depressão sobre a Península Ibérica” vão continuar a originar “uma massa de ar frio e seco" no continente, sobretudo durante a próxima semana”, alerta o IPMA.