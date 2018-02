Legionela. Seis dos 15 doentes já tiveram alta hospitalar

Dos 15 doentes diagnosticados com legionela, seis já tiveram alta, segundo o Hospital CUF Descobertas anunciou este sábado.

"Já durante o dia de hoje, dois dos doentes internados no Hospital CUF Descobertas tiveram alta clínica, mantendo-se cinco doentes no Internamento Geral, que continuam a evoluir positivamente no seu estado clínico. Dos 15 casos notificados à DGS até ao momento, um total de seis doentes já teve alta hospitalar, mantendo-se internados outros nove doentes, cinco doentes no Hospital CUF Descobertas, como referido, e os restantes quatro noutras unidades hospitalares", pode ler-se no documento divulgado pelo hospital e citado pelo Correio da Manhã.

O surto de legionela foi detetado no passado sábado. Os chuveiros foram apontados como a fonte mais provável da propagação da bactéria e, por precaução, foram encerrados.

O diretor clínico adjunto do hospital CUF Descobertas, Paulo Gomes, afirmou no passado domingo que “foram efetuadas colheitas e amostras em todo o hospital” e que “foram tomadas todas as medidas e o tratamento realizado como se houvesse contaminação confirmada”.

A bactéria pode ser contraída por via respiratória, através da inalação de gotículas de água contaminada, manifestando-se na forma de uma pneumonia grave.