Duas mulheres torturaram duas crianças em ritual de vodu

Duas mulheres estão a ser acusadas de torturarem duas crianças – uma menina de cinco anos e um menino de oito – num ritual de vodu, alegando que as crianças estavam “possuídas por espíritos”, em Massachusetts, Estados Unidos da América.

De acordo com o ‘Boston Globe’, foi a mãe das crianças que as entregou às mulheres. Os documentos da polícia contam que a menina tinha marcas irreversíveis no corpo e que foram feitas ameaças de decapitação, queimaduras com recurso a fogo e cortes na pele, tudo feito com a ajuda da mãe.

Quando a polícia de East Bridgewater foi chamada por familiares para verificar o bem-estar das crianças encontraram a menina com queimaduras no rosto. A mãe afirmou que a filha acordou assim, mas admitiu que aquilo eram marcas dos espíritos a saírem do corpo da criança.

As duas mulheres foram detidas e a mãe foi internada num hospital psiquiátrico.