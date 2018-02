A cunha que levantou suspeitas

As suspeitas começaram por se centrar num favor ao empresário José Veiga e surgiram no decurso dos interrogatórios do caso Rota do Atlântico. A partir daí, tudo se foi adensando e colocando Rui Rangel no centro de uma alegada teia de influências e venda de decisões que culminou na última terça-feira com buscas a pontos nevrálgicos – como a sua casa, o seu gabinete no Tribunal da Relação e Lisboa e o Benfica. Luís Filipe Vieira e Álvaro Sobrinho são dois dos nomes de personalidades que, para a investigação, podem ter sido beneficiados.

Para não deixar rasto, acreditam os investigadores, tudo acontecia sem a participação de Rui Rangel. Advogados amigos terão sido os intermediários dos negócios paralelos, havendo um que guardava todos os subornos e os repassava ao juiz da Relação de Lisboa em parcelas inferiores – para que não desse nas vistas.

Durante muitos meses, inspetores da Polícia Judiciária seguiram os passos de Rangel, e puseram-no sob escuta, registando encontros e informações que solidificaram os indícios já existentes. Agora, estão a passar a pente fino todo o material recolhido nos vários alvos de busca, onde, além de inspetores, magistrados e um juiz do Supremo estiveram, sabe o SOL, diversos peritos informáticos.

Segundo a Sábado, no total, o juiz desembargador pode ter recebido, por decisões de favor, agilização de processos ou mesmo informações sobre o estado dos mesmos, cerca de 400 mil euros, dinheiro que terá sido depositado nas contas do advogado José Santos Martins e do seu filho, e que depois seguiria para contas de duas ex-mulheres do juiz – também arguidas na Operação Lex.

