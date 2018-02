Se é fã de ‘A Guerra dos Tronos’ prepare o disfarce para esta festa de carnaval

Festa temática terá lugar no dia 12 de fevereiro em Vila Nova de Gaia

Se é fã da série ‘A Guerra dos Tronos’ e não sabe o que fazer no Carnaval prepare o seu disfarce porque no dia 12 de fevereiro no Hotel Holliday Inn, em Vila Nova de Gaia, vai haver uma festa dedicada à série.

O menu do jantar também será inspirado na série, onde os pratos terão o nome das regiões dos sete reinos, como ‘Winterfell’ ou ‘King’s Landing’.

A oitava e última temporada da produção da HBO só estreia em 2019 e contará com apenas seis episódios, tornando-se assim na temporada mais curta de toda a série. A história é baseada nos livros de George R.R. Martin.