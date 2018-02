Veni, vidi e Vi(n)ci

Porque eles chegaram, viram e venceram. E ninguém, ou praticamente ninguém, contesta.

A história é simples e foi contada na última edição do SOL.

O Governo de Passos Coelho, indo além da recomendação da troika nos tempos das vacas macérrimas de 2011, privatizou 100% da ANA – a recomendação dos credores europeus e do FMI ficava-se pela venda parcial. A PLMJ foi contratada pelo Estado como consultora da operação e da mediação.

Ponce de Leão entrou na liça como parte da consultora e foi nomeado pelo Executivo de Passos Coelho como presidente do Conselho de Administração da ANA de capitais públicos. O concorrente privado vencedor do processo de privatização – por negociação direta – foi o grupo francês Vinci.

Uma vez concluída a operação, Ponce de Leão acabou nomeado presidente do Conselho de Administração da ANA de capitais exclusivamente privados. E no seu ‘board’ de administradores contava também com Luís Ribeiro, responsável pela área financeira (CFO).

Agora, o Governo de António Costa nomeou Ponce de Leão para a presidência da NAV e o ex-ministro do PSD José Luís Arnaut ascendeu à presidência da ANA, que conta no seu conselho de administração, desde Junho do ano passado, também com o diretor geral do PS Luís Patrão.

Além disso, o presidente da entidade reguladora, ANAC, passou a ser... Luís Ribeiro, o tal administrador da ANA responsável pela área financeira nomeado pela Vinci.

Ou seja, os principais responsáveis e representantes do Estado na privatização da ANA passaram imediatamente a seguir para mais altos representantes do grupo privado a quem o Estado alienou a empresa e voltaram agora ao setor público, nomeados pelo Governo, para lugares de decisão e de regulação da aviação civil.

Ora, face ao estrangulamento do aeroporto da Portela, gerido pela ANA (da Vinci), estamos em pleno processo de transformação da Base Aérea do Montijo em aeroporto secundário e de apoio ao aeroporto internacional de Lisboa.

Mais ainda, com o aeroporto no Montijo, volta a falar-se na hipótese sempre adiada da necessidade de construção de uma terceira ponte sobre o Tejo.

E veja-se mais uma coincidência: a Vinci tem participação social na Lusoponte, que gere a Ponte Vasco da Gama e a Ponte 25 de Abril. Pelo contrato de concessão, a existir uma terceira ponte sobre o Tejo exclusivamente rodoviária, inevitavelmente será da... Lusoponte.

Mas mesmo que não venha a existir terceira ponte, é óbvio e inevitável que o tráfego rodoviário aumentará entre as duas margens do rio, com consequente benefício direto para a Lusoponte de que a Vinci é acionista.

E resta saber quem ficará com a concessão com as ligações fluviais que também já se anunciam. É que ninguém ainda disse que as mesmas, nomeadamente para assegurar a ligação da zona oriental da Expo com o Montijo, serão da Transtejo.

Mais ainda, e conforme o SOL também noticiou, a requalificação do Montijo implicará uma nova solução tecnológica que já tem obviamente interessados, porque estão em jogo mais uns larguíssimos milhões.

Ora, um dos concorrentes que já marcou posição é a francesa Thales, cuja presidente internacional, Pascale Sourisse, também integra os órgãos sociais da Vinci. E muito recentemente, ainda que antes de transitar para a NAV, Ponce de Leão selou uma parceria entre a ANA/Vinci e a Thales.

Enfim, a privatização da ANA – Aeroportos rendeu ao Estado um encaixe de mais de 3 mil milhões de euros.

Um negócio que, bem analisados os factos, não será um negócio da China mas sim, e pelos vistos, com tudo ‘à grande’ porque ‘à francesa’.

Envolvendo quem envolve, ‘barões’ do ‘centrão’ ou do chamado ‘bloco central de interesses’, basta olhar para a fotografia para perceber por que olham eles para o relógio: porque o ‘timing’ é perfeito, com um Governo de ‘geringonça’, nem BE nem PCP protestam.

O SOL tentou ao longo de toda a semana obter reações, nomeadamente junto dos paladinos da transparência de todos os partidos. Em vão.

Ontem, porém, nas páginas de opinião do DN, o membro do secretariado do Comité Central do PCP Jorge Cordeiro começa o seu artigo (com o título O Sol e a peneira) assim: «Tomando o acessório pela essência, na expectativa de que, iludidos por aquele se não veja esta, o argumentário que tem envolvido o debate sobre ‘transparência’ só pode ter por objeto tomar-nos, a todos, por tolos». E vá de elencar as promíscuas nomeações e deambulações dos comissários de interesses político-partidários e económicos. Para concluir: «Já cansa a conversa de que os melhores não vêm da política, dela não dependem e sabem fazer outras coisas na vida. Como se vai vendo com sucesso e grande proveito próprio e alheio».

Ao menos um.