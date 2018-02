Voos atrasados. Ryanair quer indemnizar clientes de forma mais rápida

A Ryanair quer pagar a compensação por voos atrasados ou cancelados de forma mais rápida do que qualquer outra companhia aérea. Em cima da mesa está já a possibilidade de levar a cabo pagamentos automáticos. “Pagaremos todas as reclamações válidas dentro de 10 dias”, disse o diretor de marketing da companhia aérea, Kenny Jacobs. Neste momento, o período de pagamento da companhia aérea é de quatro semanas.

Segundo as regras dos direitos europeus dos passageiros, aqueles que cheguem três ou mais horas depois da hora prevista ao destino têm direito a uma compensação. O mesmo se verifica no caso de o voo ser cancelado em cima da hora.

Para voos de menos de 1500 quilómetros o pagamento é de 250 euros. No caso de voos mais longos a recompensa é de 400 euros.

Ainda na semana passada, o tribunal obrigou a companhia aérea a indemnizar em 250 euros um passageiro pelo atraso no seu voo, na sequência das perturbações causadas pela falha no abastecimento de combustível no Aeroporto de Lisboa em maio de 2017.

A informação foi avançada pela empresa de defesa de direitos dos passageiros AirHelp, que representou o queixoso, notando assim que “ganhou recentemente o seu primeiro caso em tribunal” sobre o incidente.

O voo em questão fez a ligação Lisboa-Porto, no dia 10 de maio, mas devido à avaria no sistema de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, o avião chegou ao destino com mais de quatro horas de atraso.

De acordo com os últimos dados divulgados pela empresa, só em janeiro, a companhia transportou 9,3 milhões de passageiros, o que representou um crescimento de 6% face a igual mês do ano passado ou 500 mil passageiros a mais.

Também o índice de ocupação atingiu os 91%, impulsionado pelas tarifas mais baixas, o representou um aumento de 1% face a janeiro de 2017. Nos últimos 12 meses, o tráfego aumentou 9%, alcançando um total de 129 milhões de passageiros.

