Associação diz que fim das quotas leiteiras desregulou mercado

A Associação Nacional de Industriais de Laticínios diz que, quase três anos após o fim do sistema de quotas, o mercado ficou desregulado e houve um aumento da produtividade no arquipélago dos Açores, criando condições de competitividade desiguais, em benefício dos operadores do norte e do centro da Europa.

“O fim das quotas trouxe um aumento da produção em países que estão muito vocacionados para a exportação. Portugal não tem essa vocação […], mas temos uma região [Açores] que tem um regime de ultraperiferia que apoia fortemente a produção de leite. Logo em 2015, os Açores aumentaram em cerca de 11% a sua produção, não para exportar, mas para ficar no mercado interno”, disse à Lusa o secretário-geral da Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite (Fenalac).

“Temos momentos em que, realmente, há excesso de leite e temos outros momentos em que o mercado está em alta e há até alguma falta de leite”, apontou.

O governo diz que acusações são falsas e sem sentido, revelou o secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte.