Humberto Pedrosa. TAP com resultados positivos em 2017

Para Humberto Pedrosa, acionista da TAP através do consórcio Atlantic Gateway, o ano de 2017 marca um ponto de viragem no grupo TAP, revelou em entrevista ao Negócios e à Antena 1.

De acordo com o empresário, que também é dono do grupo Barraqueiro, a TAP faturou 3 mil milhões, em 2017, enquanto que a dívida ficou abaixo dos 700 milhões de euros.

Já sobre a operação do Brasil, Humberto Pedrosa, que espera que os prejuízos sejam inferiores a 50 milhões, revelou que a solução passava pelo investimento que os acionistas chineses da HNA e garante que ficou surpreendido com as notícias dando conta das dificuldades do grupo chinês, esperando que a situação seja passageira. Caso contrário, o empresário garante que a TAP terá que encontrar outro investidor.

“Não estava a contar com a situação atual da HNA, mas espero que possa ser passageira. Se não for, temos pena, temos muita pena. Envolver a HNA, na empresa do Brasil, era envolver a Azul, e era a solução para o equilíbrio, vamos ter que encontrar outra solução com outro parceiro”, refere na mesma entrevista.

Para 2018, o empresário espera que a companhia continue a melhorar os resultados, mas admite que as greves têm um impacto negativo. Humberto Pedrosa revelou ainda que o acordo da empresa precisa de ser alterado. Pedrosa diz que o atual é demasiado rígido e está desatualizado, e considera que as alterações vão beneficiar a empresa e os trabalhadores.