Preços dos combustíveis vão descer a partir de segunda-feira

A redução será de 0,5 cêntimos por litro tanto no caso da gasolina como do gasóleo.

A partir desta segunda-feira, os preços dos combustíveis vão voltar a descer. Ainda assim, as quedas serão apenas ligeiras e justificadas pela descida das cotações das matérias-primas e também pela alta do euro face ao dólar.

A redução será de 0,5 cêntimos por litro tanto no caso da gasolina como do gasóleo. Mas mesmo com esta descida, os combustíveis vão continuar mais caros do que no final do ano passado.

Segundo os dados disponibilizados pela DGEG, na última segunda-feira o preço médio da gasolina simples em Portugal era de 1,517 euros por litro. Já o gasóleo está actualmente a ser vendido a 1,32 euros por litro.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o sétimo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 6ª posição entre os países do espaço comunitário. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.