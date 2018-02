Abandono de idosos pode passar a crime

O tema vai ser debatido esta semana no Parlamento

Esta semana, os deputados vão debater propostas apresentadas pelo CDS-PP e pelo PAN – e que contam com o apoio do PSD – para criminalizar o abandono de idosos nos hospitais. Esta é uma proposta que já foi chumbada uma vez no parlamento, mas que este ano, segundo o “Público”, volta reforçada. Só o CDS apresenta três projetos de lei e quatro projetos de resolução em nome da proteção dos idosos.

Recorde-se, no entanto, que algumas propostas sobre o tema já foram rejeitadas anteriormente, em 2016, pelo PS, o BE e o PCP, que argumentaram então que deixar um idoso num hospital durante meses não configura um crime, uma vez que as pessoas ficam num local onde lhe são prestados cuidados de saúde.

O debate acontece na próxima sexta-feira no Parlamento.