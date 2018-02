Ir a lavandarias self-service é três vezes mais caro

Apesar do sucesso que fez com que abrissem às centenas em todo o país, as lavandarias self service nem sempre são sinónimo de poupança. A Deco fez as contas: comparando os custos da lavagem e secagem de 16 kg de roupa nas lavandarias self-service com o mesmo trabalho em casa, o consumidor paga mais 6,52 euros ao optar pela self-service.

Assim, o valor pago quando se opta pelo serviço fora de casa é três vezes mais elevado do que o custo de lavar e secar a mesma quantidade de roupa no lar, em máquinas de 8 quilos.

Se a isto fizermos a diferença entre secar ao ar livre e em máquinas, a diferença é ainda maior: o preço de uma ida à lavandaria self-service — 9,94 euros, em média, para lavar e secar uma trouxa de 16 kg de roupa — é equivalente a dez lavagens domésticas.