Frio. Lisboa ativa plano de apoio aos sem-abrigo

A partir da meia-noite, o IPMA coloca sob aviso amarelo os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Portalegre, Beja, Évora e Faro. Para o restante território nacional, o alerta é emitido a partir da madrugada de terça-feira.

Com estas previsões, o plano de contingência da Câmara de Lisboa para proteger os sem-abrigo do frio será ativado amanhã às 19 horas, prevendo a abertura de locais de apoio e a distribuição de comida e agasalhos. A Câmara de Lisboa vai abrir o Pavilhão da Graça, disponibilizando comida e agasalhos para os sem-abrigo e também algumas estações de metro – Rossio, Saldanha, Gare do Oriente e Intendente – vão passar a estar abertas à noite para acolher a população em risco.

A Câmara do Porto avalia amanhã a possibilidade de acionar de imediato o plano de contingência para os sem-abrigo na cidade, que inclui o fornecimento de bebidas quentes e a abertura noturna de estações do metro.