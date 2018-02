Super Bowl. Canal NBC deverá arrecadar 400 milhões de euros em publicidade

As vendas dos anúncios publicitários do Super Bowl deverão rondar os 500 milhões de dólares (400 milhões de euros) prevê o canal NBC.

Estes anúncios vão ser exibidos este domingo no intervalo da final do jogo de futebol americano entre os New England Patriots e os Philadelphia Eagles.

A cadeia de televisão norte-americana vende cada período de 30 segundos para publicidade por uma média superior a 4 milhões de euros.

A atuação do intervalo vai contar com a presença do cantor Justin Timberlake, que atua no Super Bowl pela segunda vez.

No ano passado, a transmissão do jogo foi vista por 112 milhões de telespectadores.