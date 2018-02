Bloco de Esquerda quer reversão da legislação laboral ainda este ano

Catarina Martins lembra que a valorização salarial faz parte do acordo assinado com o PS para a legislatura.

O Bloco de Esquerda (BE) exigiu este domingo a concretização de medidas ainda este ano para reverter a legislação laboral alterada durante a intervenção da ‘troika’, sublinhando que a valorização salarial faz parte do acordo assinado com o PS para a legislatura. “O problema não está em saber o que pensa o BE mas a escolha que o PS e o governo têm de fazer nesta matéria. O acordo que fizemos sobre esta matéria foi claro”, afirmou a coordenadora do partido.

Para Catarina Martins, as alterações à lei laboral representam “o maior desafio do atual momento político” e, como tal, lamenta que estas “tardem a ser efetivadas” quando já se vai a mais de metade da legislatura e depois de ter colocado 2018 como o ano limite para que possam avançar.

De acordo com a coordenadora, se essas alterações não forem feitas, estão a ser “defraudadas as expectativas populares de que uma nova maioria política trouxesse uma melhoria das condições de vida para os trabalhadores”, considerando que só a alteração da legislação laboral permitirá que os salários dos portugueses deixem de estar estagnados.

Mas quando questionada sobre as consequências de uma não aprovação da legislação que o BE pretende, Catarina Martins diz apenas que o partido manifestou sempre disponibilidade para “chegar às melhores soluções técnicas”, sem responder se esta matéria poderia pôr em causa a estabilidade política.