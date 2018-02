Sporting falha assalto à liderança

Num encontro em que os canarinhos entraram mais fortes, os golos só chegaram na primeira metade da partida e foram apontados pelos homens da casa. Kyriakou deu vantagem aos comandados de Ivo Vieira à passagem do minuto 27 e, menos de cinco minutos depois, Ewandro Costa selou o resultado final, num lance em que foi solicitada a intervenção do VAR.

O 2-0 na Amoreira, num jogo em que o Sporting não contou com os lesionados Gelson Martins e Bas Dost, melhor marcador da equipa com 19 golos na Liga portuguesa, representa a primeira derrota dos leões no campeonato e, consequentemente, a falha no assalto à liderança.

Sem somar qualquer ponto nesta 21.ª jornada da prova, os leões mantém-se no segundo lugar da tabela, com os mesmos 50 pontos que os encarnados do Benfica, que golearam no sábado o Rio Ave (5-1) na Luz. Já o FC Porto volta a ficar isolado na liderança do campeonato, com 52 pontos, após triunfar (3-1), no Estádio do Dragão, antes o Braga.