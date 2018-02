O ator e realizador brasileiro Oswaldo Loureiro morreu no sábado em São Paulo, aos 85 anos, devido a uma paragem cardíaca, noticiou o site da Globo.

O ator sofria de Alzheimer e estava hospitalizado.

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1932 e começou a carreira artística aos 12 anos no cinema, tendo participado em mais de 140 peças e 33 filmes. Também participou em mais de 20 telenovelas na Globo, entre as quais “Roque Santeiro”. A sua última participação foi em 2005 com “A Lua me Disse”.