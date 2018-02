Sérgio Rocha e André Sousa brilham na terceira ronda do Open de Portugal de Xadrez

Jogou-se este domingo a terceira jornada do Open de Portugal de xadrez de 2018 e as emoções estiveram presentes em muitos tabuleiros do torneio, que decorre no segundo pavilhão do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa.

Dois mestres internacionais portugueses estiveram em destaque nesta jornada e figuram, para já, entre os melhores do Open. Sérgio Rocha, atual vice-campeão nacional, brilhou com um triunfo sobre o grande mestre polaco Tomasz Warakomski e integra o grupo dos 17 xadrezistas com três triunfos em outras tantas partidas, que assim dividem a liderança.

André Ventura Sousa, o jovem campeão nacional, tinha um encontro difícil, frente ao grande mestre norte-americano Samuel Savien - número 6 do ranking mundial de Sub-18 - e conseguiu um bom empate. André soma 2,5 pontos e está no grupo dos 18.ºs classficados, juntamente com os grandes mestres Luís Galego e António Fernandes e o jovem Hugo Ferreira, os outros jogadores lusos nos lugares cimeiros.

A jornada trouxe ainda as vitórias naturais dos xadrezistas do top-100 mundial do Open e principais candidatos ao triunfo final. O georgiano Baduur Jobava e o russo Antom Demchenko somam e seguem e desta vez superaram o sérvio Mihajlo Radovanovic e o turco Melih Yurtseven, respetivamente.

O Open de Portugal decorre até ao próximo dia 9 de fevereiro.