Super Bowl 2018. Eagles derrotam Patriots de Tom Brady

Foi o "quarterback" Nick Foles, um suplente que esteve para abandonar a modalidade há alguns meses, que fez com que os Eagles conseguissem a sua primeira vitória de sempre na Super Bowl.

Os Philadelphia Eagles venceram a Super Bowl deste ano, nesta que já é uma tentativa de conquista na história deste campeonato por parte dos Eagles há vários e longos anos. Desta vez venceram, derrotaram os Patriots e deixaram Tom Brady desolado.

Os New England Patriots saíram derrotados, ao contrário do que aconteceu no ano passado, uma vez que conseguiram dar a volta ao resultado num confronto contra os Falons.

Os Eagles acabaram por marcar um 'touchdown' decisivo que lhes deu a vitória, tendo ficado com uma vantagem de oito pontos praticamente a dois minutos antes do jogo terminar.