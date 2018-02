O frio já se sente mas as temperaturas vão descer (muito) durante a semana

Nos próximos dias as temperaturas vão continuar sempre a descer e podem chegar aos sete graus negativos em alguns pontos do país.

As temperaturas vão descer muito, o vento forte vai fazer-se sentir e a autarquia de Lisboa já lançou um plano de contingência para os sem-abrigo.

Nesta segunda-feira há oito distritos sob aviso amarelo, devido às temperaturas muito baixas, são eles Aveiro, Beja, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria e Portalegre.

O frio que se vai fazer sentir ao longo desta semana resulta de uma região anticiclónica de uma zona dos Açores e também de uma depressão sobre a Península Ibérica, que estão a transportar uma massa de ar "muito fria e seca".

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é “pouco provável” que se registem aguaceiros no decorrer desta segunda-feira

Relativamente às temperaturas, os distritos de Bragança e Guarda vão ser os que vão registar temperaturas mais baixas, sendo esperadas mínimas de -3ºC. Ainda assim, mais ao centro, Leiria vai registar uma mínima de -1ºC e Vila Real e Viseu vão marcar 0ºC.

Já Lisboa e Porto vão registar 12ºC, ainda que a mínima seja de 2ºC na cidade do Norte e 5ºC na capital.

Faro irá registar uma temperatura máxima de 15ºC e 5ºC de mínima.

Ainda na sequência das baixas temperaturas, o IPMA avisa que a sensação térmica vai ser de muito frio e deixa um alerta para a formação de gelo nas estradas, sendo que entre terça-feira e quinta-feira as temperaturas tenham uma descida ainda maior das temperaturas mínima se máximas, podendo estas rondar os 2ºC.