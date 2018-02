Embarcação virou ao largo do Tejo

Pelas primeiras horas da manhã de hoje uma embarcação virou ao largo do rio Tejo, sendo necessária a intervenção das autoridades marítimas. Entretanto, as vítimas já receberam auxílio da Polícia Marítima de Lisboa e, segundo o Notícias ao Minuto, não têm ferimentos com gravidade.

A Polícia Marítima e o INEM foram alertados às 9h17, deslocando-se de seguida para Paço de Arcos, Lisboa, onde procederam ao resgate. No local estão nove operacionais, apoiados por quatro meios terrestes e aquáticos.

As razões do incidente ainda estão por apurar.