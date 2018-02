Sporting. Leões falham assalto à liderança um dia depois de AG polémica

Os comandados de Jorge Jesus perderam por 2-0 na Amoreira com o Estoril-Praia. É a primeira derrota do conjunto verde-e-branco, que deixou, desta forma, o FC Porto isolado no topo da tabela

E numa das melhores fases do Sporting nos últimos anos, eis que o inesperado acontece: este sábado, os ânimos exaltaram-se na assembleia-geral do clube, tendo o presidente leonino, Bruno de Carvalho (BdC), e a restante direção abandonado o Multidesportivo de Alvalade, local onde decorria a reunião. O líder dos verdes-e-brancos chegou inclusivamente a lançar a possibilidade de se demitir do cargo, uma posição que voltou a reforçar durante o dia de ontem, através das redes sociais.

O conflito A reunião extraordinária do Sporting, que se iniciou com um discurso inflamado de Bruno de Carvalho, tinha por objetivo a discussão de oito pontos. Da deliberação sobre a atribuição, a título perpétuo, a José Peyroteo do número 9 de sócio de clube à aprovação da realização de uma auditoria de gestão ao grupo Sporting referente ao mandato 2013/2017, pretendia-se também discutir e votar as contas consolidadas do SCP referentes ao exercício de 1 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017. Tudo decorria normalmente até os sócios terem feito um requerimento à mesa pedindo que os pontos relacionados com a alteração dos estatutos do clube e a aprovação do novo regulamento disciplinar (respeitantes aos pontos 6 e 7 da ordem de trabalhos da AG) fossem votados noutra assembleia. Bruno de Carvalho não terá gostado da atitude dos associados, que até então tinham votado por unanimidade e maioria nos restantes pontos, e optou por sair da reunião extraordinária. Basicamente, o conflito entre a direção e os associados sportinguistas surge numa proposta apresentada no programa de candidatura de BdC em que o candidato reeleito à liderança do clube prevê a retirada do Conselho Leonino (CL) dos órgãos sociais, bem como a sua redução de 50 elementos para 15.

“Foram as eleições mais votadas de sempre, fomos os órgãos sociais mais votados de sempre no histórico do clube, quase 90 por cento das pessoas que vieram às eleições mais concorridas aprovaram o seu programa: acabar com o Conselho Leonino. Qual é a celeuma? Leram o programa ou não? Votaram em mim por ser bonito? Está no programa!”, adiantou Bruno de Carvalho no Multidesportivo de Alvalade. O presidente leonino desvalorizou a existência de um CL, órgão que garantiu que “se o presidente quiser, não serve para nada”. “Haver ou não CL, para mim é indiferente, nunca fez mal nenhum. Agora, o tempo em que as pessoas precisavam aqui de ter órgãos ou coisas para se perpetuarem no poder acabou. Desde que cheguei, benesses zero para o CL! Nunca me fez mal nenhum, mas não serve para nada”, atirou. “O Conselho Diretivo vai reunir-se para decidir se se demite ou não”, garantiu antes de sair de cena.

Um sócio dos leões explicou ao i que a discórdia tem que ver com o facto de o Conselho Leonino ser um grupo votado pelos associados e que o seu fim representaria a soberania absoluta do presidente.

Em defesa de Bdc Após o abandono de Bruno de Carvalho e da direção sportinguista da reunião extraordinária, Jaime Marta Soares, presidente da mesa da assembleia-geral do Sporting, e Nuno Saraiva, diretor de comunicação dos verdes-e-brancos, falaram sobre o sucedido. Segundo Marta Soares, “não havia a calma suficiente” para continuar a debater os pontos visados, “mas sem nunca se ter ultrapassado os limites do bom senso”. De acordo com Marta Soares, ficaram apenas por votar dois dos oito pontos da ordem de trabalhos e falar em “abandono de BdC da AG é um termo muito forte. “Saiu naturalmente da sala”, salienta. Já Nuno Saraiva recorreu ao Facebook este domingo para defender o presidente dos leões, lembrando os feitos que Bruno de Carvalho alcançou desde que aterrou no cargo. Todavia, também durante o dia de ontem, Bruno de Carvalho usou as redes sociais para reforçar a possibilidade de se demitir do cargo. “Mais dois títulos europeus para a saída ser em grande!”, escreveu num post partilhado no Facebook, lembrando os dois títulos europeus de corta-mato conquistados pelas equipas masculina e feminina.

Sporting falha assalto à liderança A AG polémica dos verdes-e-brancos aconteceu um dia antes de os leões se deslocarem à Amoreira para defrontar o Estoril. Num encontro em que os canarinhos entraram mais fortes, os golos chegaram na primeira metade da partida e foram apontados pelos homens da casa. Kyriakou deu vantagem aos comandados de Ivo Vieira, à passagem do minuto 27, e, menos de cinco minutos depois, Ewandro Costa selou o resultado final num lance em que foi solicitada a intervenção do VAR. O 2-0 na Amoreira – num jogo em que o Sporting não contou com os lesionados Gelson Martins e Bas Dost, melhor marcador da equipa, com 19 golos na Liga portuguesa –, representa a primeira derrota dos leões na prova e, consequentemente, a falha no assalto à liderança. O primeiro tropeção leonino, nesta 21.a jornada da prova, coloca os comandados de Jorge Jesus no terceiro lugar da tabela, com os mesmos 50 pontos que o segundo classificado, os encarnados do Benfica, que golearam no sábado o Rio Ave (5-1) na Luz. Já o FC Porto voltou a ficar isolado no topo da tabela, com 52 pontos, após triunfar (3-1), no Dragão, ante o Braga. Os comandados de Sérgio Conceição são neste momento a única equipa portuguesa que não regista qualquer derrota no campeonato.