CP transportou 122 milhões de passageiros em 2017

A CP - Comboios de Portugal E.P.E. encerrou o ano de 2017, com um total de 122 milhões de passageiros transportados e 250 milhões de euros em proveitos de tráfego. Em relação ao ano anterior, estes resultados representam um aumento de 7,1 milhões de clientes, enquanto a receita aumentou 19,6 milhões de euros, correspondendo a um crescimento global de 6,3% e 8,5%, respetivamente.

O crescimento do volume de passageiros foi transversal a todos os serviços da empresa, com a seguinte distribuição: alfa pendular – 2,196 milhões de passageiros (+5,8%), intercidades – 3,941 milhões de passageiros (+6,1%), urbanos de Lisboa – 83 milhões de passageiros (+7,3%), urbanos do Porto – 21,6 milhões de passageiros (+3,8%), regional – 11,050 milhões de passageiros (+3,7%) e internacional – 251 mil passageiros (+7,3%)

A empresa lembra ainda que, desde o ano de 2013, altura em que a CP conseguiu inverter a tendência de quebra de procura, o volume de passageiros transportados tem registado aumentos sucessivos, confirmando a opção pelo comboio por milhares de portugueses, na sequência da dinâmica comercial que a empresa tem vindo a implementar