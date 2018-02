Renascem rumores de criatura nascida de um chimpanzé inseminado com esperma humano

Gordon G. Gallup é hoje um verdadeiro ancião, um psicólogo evolutivo que ficou famoso na sequência da sua pesquisa de auto-reconhecimento com animais na década de 1970, e agora que o fim está próximo, e não consolado com o seu legado, está a reeguer um velho mito do túmulo onde descansava. Agora que os milagres da ciência alargam muito o horizonte do que se pensa ser possível, Gallup parece ter sentido que era a altura certa para revelar o que pensa e sabe sobre o 'humanzee'.

Numa entrevista ao "The Sun", afirma que cientistas norte-americanos tiveram sucesso nas suas experiências ao tentar criar uma criatura híbrida: metade humana, metade chimpanzé. Segundo ele, isto terá sido realizado na década de 1920 num centro de investigação de primatas localizado em Orange Park, na Florida.

"Ali, inseminaram óvulos de chimpanzé com sémen humano de um doador desconhecido e afirmam que não apenas se produziu a gravidez como esta chegou até ao fim e ao nascimento", diz Gallup.

Há muito a história tinha sido declarada como mais um logro, mas Gallup assegura que lhe foi contada por um antigo professor universitário seu que terá estado envolvido nas experiências. Sem revelar o nome do professor, diz que este lhe terá confidenciado que afinal os rumores eram mais do que isso. Gallup adiantou que os resultados da experiência acabaram por não ser publicamente revelados porque os cientistas terão tido receio das repercussões do caso e até porque, alguns deles, se arrependeram daquilo que criaram. Quanto à criatura que supostamente nasceu da experiência terá sido aniquilada pelos cientistas.

"Poucos dias ou semanas depois do nascimento, começaram a pensar sobre as questões éticas e morais e até sobre os problemas que se levantariam com o bebé que acabou por ser sacrificado", diz Gallup na entrevista ao tablóide britânico, acrescentando: "A fonte que mo contou é de confiança e confirmou a veracidade da controvérsia experiência."

A instituição onde supostamente a experiência terá sido levada a cabo é hoje o Centro Nacional de Investigação de Primatas de Yerker, o qual foi fundado na década de 1930. Antes disso, o centro teve outros nomes, entre eles os Laboratórios de Biologia de Primatas de Yale e a Estação de Reprodução e Experimentação de Antropóides de Orange Park. Seria este aquele que corresponde à história que Gallup ouviu.

Basta ler os nomes destes institutos para perceber o que poderá ter despoletado a série de rumores à volta do 'humanzee'. O próprio Gallup já tinha, há alguns anos, feito declarações em que dava crédito ao mito. Na altura, o seu antigo professor universitário não tinha participado na experiência mas apenas estava convencido de que esta tinha ocorrido.

Seja fantasia ou realidade, o certo é que os rumores não nasceram simplesmente da imaginação das pessoas, e é sabido que tanto a União Soviética como a China levaram a cabo uma série de experiência com vista a criar o 'humanzee'. Na década de 1920, o biólogo russo Ilya Ivanovich Ivanov inseminou óvulos de chimpanzé com esperma humano, acontece que nunca se produiu uma gravidez. Também se tentou inseminar mulheres com esperma de chimpanzé, mas a experiência acabou por ser suspendida. Na China, foi já na década de 1960 que as mesmas experiências foram conduzidas, e uma vez mais fracassaram.

A lição, no entanto, parece ser esta: ou a natureza barra o caminho ao homem, ou não há limite quando os cientistas testam os limites das suas capacidades, e nem a perspectiva de um resultado aberrante os dissuade.