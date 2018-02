Morreu o vocalista dos Temptations, Dennis Edwards

Dennis Edwards, um dos principais vocalistas que passaram pelo clássico grupo The Temptations, morreu nesta sexta-feira (2) aos 74 anos. A morte de Edwards foi confirmada pela família à estação de televisão CBS News, e terá sido provocada por uma meningite.

Edwards foi vocalista da banda norte-americana entre 1968 e 1977, tendo regressado de forma intermitente nos anos subsequentes. Um dos grupos mais importantes da história do soul e do R&B nos Estados Unidos, Os Temptations ajudaram a moldar o conhecido “som da Motown”, e Edwards veio ocupar o lugar de David Ruffin, sendo que durante essa primeira passagem pelo o grupo, foram lançados diversos êxitos, como "I Can't Get Next To You" ou o clássico da Motown "Papa Was A Rollin' Stone".

Juntamente com a banda, entrou no Rock and Roll Hall of Fame em 1989, e recebeu um Grammy de Carreira em 2013.

Nos últimos anos, devido a uma ação movida em tribunal por dois dos seus antigos colegas, estava proibido de se apresentar ao vivo com o nome Temptations, tendo por isso optado por Temptations Review.