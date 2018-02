BdP aplicou coimas de 911 mil euros no quarto trimestre

O Banco de Portugal (BdP) abriu 23 processos de contraordenação no quarto trimestre do ano passado e decidiu outros 108 – 77 relativos a infrações de natureza comportamental, 23 a infrações de natureza prudencial e cinco sobre infrações a deveres respeitantes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo – tendo aplicado ao todo coimas de 911 mil euros aos bancos que supervisiona.

Dos processos decididos nesse período, dois referem-se a atividade financeira ilícita e um sobre infrações às regras em matéria de recirculação de numerário.

No trimestre anterior, a entidade liderada por Carlos Costa tinha instaurado 31 e decidido 55 processos de contraordenação, tendo proferido quatro admoestações e aplicado coimas de 317 mil euros.