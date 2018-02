Amazon chega a acordo com fisco em França

A Amazon anunciou ontem que chegou a um acordo com as autoridades fiscais francesas referente a cerca de 200 milhões de euros em impostos em atraso e multas referentes aos anos de 2006 a 2010.

"Chegámos a um acordo com as autoridades fiscais francesas sobre questões relacionadas com o passado", referiu em comunicado a Amazon, lembrando que "todas as receitas, encargos, lucros e impostos relacionados com o negócio de retalho são agora contabilizados em França".

No entanto, a empresa não revelou qual foi o acordo a que chegou ao Estado francês, mas lembrou que investiu mais de dois mil milhões de euros desde 2010 e criou mais de cinco mil empregos.