Trappist-1. Nestes planetas pode haver mais água do que na Terra

O sistema planetário Trappist-1, revelado ao mundo há um ano, não deixa de surpreender. Segundo um novo estudo, alguns dos planetas poderão ter cerca de 250 vezes mais água do que os oceanos terrestres.

Este sistema planetário a 39,4 anos-luz da Terra, com sete planetas relativamente parecidos com o nosso e uma composição que faz lembrar o sistema solar, mereceu desde a sua descoberta a atenção dos investigadores.

Um estudo divulgado hoje pelo Observatório Europeu do Sul (ESO), revela que os planetas são principalmente constituídos por rochas e alguns poderão ter até 5% da sua massa sob a forma de água, revelou o ESO em comunicado.

Em termos de tamanho, densidade e radiação recebida da estrela, o quarto planeta a contar do interior é o mais semelhante à Terra, adianta a nota divulgada à imprensa.

“Embora nos dêem importantes pistas sobre a composição planetária, as densidades não nos dizem nada sobre a habitabilidade do planeta. Apesar disso, o nosso estudo constitui um importante passo em frente no sentido de determinarmos se estes planetas poderão suportar vida,” disse Brice-Olivier Demory, co-autor do estudo a trabalhar na Universidade de Berna.

O sistema TRAPPIST-1 continuará a ser alvo de intenso escrutínio no futuro com muitas infraestruturas no solo e no espaço, incluindo o Extremely Large Telescope do ESO e o Telescópio Espacial James Webb da NASA/ESA/CSA.