Já há bancos a proibirem a compra de criptomoedas a crédito

Algumas instituições financeiras americanas e britânicas estão a proibir os seus clientes de usarem os seus cartões de crédito na aquisição de moedas virtuais. A explicação é simples: temem que a queda do valor destas moedas deixe os seus clientes impossibilitados de reembolsar as suas dívidas. É o caso do Lloyds Banking Group que seguiu o exemplo dos norte-americanos JPMorgan Chase e Citigroup.

A Mastercard, a segunda maior rede de pagamentos do mundo, já tinha revelado que os clientes que adquiriram moedas virtuais com cartões de crédito levaram a um crescimento de um ponto percentual nos volumes de transações realizados no estrangeiro, no último trimestre do ano passado.

Esta proibição não é um caso isolado. A China já tinha proibido as negociações de criptomoedas e promete bloquear o acesso a este tipo de plataformas. Também a Coreia do Sul prepara-se para proibir negociação de criptomoedas e, como tal, o governo está a preparar uma legislação para avançar com essa proibição.

Já Warren Buffett no início do ano mostrou-se pessimista em relação à bitcoin e perspetivou mesmo um desfecho negativo para a moeda virtual.