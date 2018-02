Bruno de Carvalho demite-se ou não? Presidente do Sporting anuncia decisão esta tarde

O presidente do Sporting refere que já tem a decisão tomada.

Bruno de Carvalho anunciou que a decisão sobre a sua suposta demissão do cargo de presidente do Sporting já está tomada e que será revelada pelas 18h desta segunda-feira.

“A minha decisão pessoal já está tomada, mas somos um grupo a que tenho tido tanto orgulho e honra de liderar, e terá de ser uma decisão de todos”, escreveu no Facebook.

“Porque, mesmo em democracia, não vale tudo. A partir desse momento deixa de ser democracia para passar a ser uma anarquia”, acrescentou.

Recorde-se que no passado sábado, Bruno de Carvalho abandonou a assembleia-geral do Sporting com a ameaça de que se demitiria.