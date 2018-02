Passatempo: Habilite-se a ganhar um kit do filme

Kit "Cinquenta Sombras Livre": Livro, CD com a banda sonora do filme e venda Fifty Shades!

Condições:

Para se habilitar a ganhar um kit [Livro, CD com a banda sonora do filme e venda Fifty Shades] do filme:

Ligue: 760 30 11 20

Sinopse:

Jamie Dornan e Dakota Johnson regressam como Christian Grey e Anastasia Steele em “As Cinquenta Sombras Livre”, o terceiro capítulo baseado no fenómeno mundial de vendas “Cinquenta Sombras”. Depois dos sucessos de bilheteira de 2015 e 2017, que amealharam quase 950 milhões de dólares em todo o mundo, o novo filme chega aos cinemas com pré-estreias a 7 de fevereiro e em estreia dia 8 de fevereiro de 2018, próxima quinta-feira.

Duração: Este passatempo decorre de 7 de fevereiro até dia 14 de fevereiro às 18:00h, salvo atribuição de todos os prémios antes da data final prevista. Limitado ao stock existente.

Levantamento: Os vencedores deverão enviar um e-mail para passatempos@sol.pt, indicando o nome e o número de telefone/telemóvel premiado, de modo a receber informação do levantamento do prémio.

*Intervalo de chamadas: De 20 em 20 chamadas oferecemos um kit de “As Cinquenta Sombras Livre” [Livro; Cd com a banda sonora e venda Fifty Shades] .

Custo da chamada: 0,60 euros + IVA;

Consulte aqui o regulamento