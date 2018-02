José Avillez considerado “o melhor cozinheiro do ano”

O chef português José Avillez foi distinguido como o “melhor cozinheiro do ano” pela Academia Internacional da Gastronomia.

José Avillez tem duas estrelas Michelin e, com este Grand Prix de l’Art de la Cuisine, junta-se a chefs como Alex Atala, Joan Roca, Alain Ducasse ou Heston Blumenthal.

“Temos trabalhado com o objetivo de promover a gastronomia Portuguesa no mundo e este prémio é um importante reconhecimento do caminho feito”, sublinhou o chef português citado pelo Expresso.