Sporting. Bruno de Carvalho fica, mas...

Bruno de Carvalho diz que se mantém como presidente do Sporting até à assembleia-geral que se realiza a 17 de fevereiro.

O presidente do Sporting diz que, caso os pontos em em discussão na assembleia-geral não passe com mais de 75% dos votos dos sócios leoninos, a direção demite-se de imediato.

"No próximo dia 17, pelas 14.00, vamos fazer uma AG com três pontos: Ponto 1, novos estatutos, ponto 2, regulamento disciplinar, ponto 3, se querem a saída imediata dos órgãos sociais. Se algum dos pontos não passar [as duas primeiras com mais de 75% e a última com pelo menos 86,13%], demitimo-nos", disse Bruno de Carvalho.

Numa conferência de imprensa marcada pelas críticas a alguns sportinguistas, o líder leonino disse que o Sporting é um clube "de lacraus": "No Sporting há sempre dezenas de lacraus debaixo das pedras pequenas, sempre foi assim".

"Ando a ser humilhado por sportinguistas há sete anos", acrescentou.