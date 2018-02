Incêndio de grandes proporções deixa pelo menos 20 pessoas desalojadas no Intendente

Um incêndio de grandes proporções deflagrou por volta das 3h desta madrugada num prédio de habitação na esquina da Av. Almirante Reis com a Rua Andrade, em Lisboa. Com as escadas em chamas, os moradores conseguiram abandonar o prédio pelas escadas de serviço, que dão para as traseiras do edifício. Até ao momento não há registo de feridos. Mas apenas por volta das 5h30, quando o fogo estava já praticamente extinto, é que os bombeiros puderam entrar no edifício.

As causas do incêndio, que consumiu o interior do edifício de cinco andares ao longo de pelo menos duas horas, estão ainda por apurar. Mas a história que todos contam é que quando acordaram, pouco depois das 3h, já não puderam sair pela entrada principal do prédio. "Acordei com o barulho e o cheiro a queimado, calcei-me para sair, mas quando abri a porta já só vi chamas", contou ao SOL Ruben Romano, que morava num quarto no quinto andar. "Comecei a acordar toda a gente e a nossa sorte foi termos as escadas das traseiras."

Além dele, o SOL contabilizou outras 16 pessoas, na maioria homens, vários deles imigrantes, que alugavam quartos no quinto e no terceiro andar do prédio, ambos geridos pela mesma senhoria. Do quarto andar, desocupado, tanto eles como moradores dos prédios vizinhos, se queixam ser recorrentemente ocupado ilegalmente - depoimentos contraditórios tornam difícil confirmar se a situação se mantinha. No segundo andar morava uma família de pelo menos quarto pessoas, que confirmou apenas isso, preferindo não prestar mais declarações. O SOL não conseguiu apurar se o primeiro andar estava ou não habitado.

A combater as chamas no local estiveram dezenas de operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por pelo menos uma dezena de veículos, a PSP, a Polícia Municipal e a Proteção Civil, que encaminhou as pessoas desalojadas para a estação de metro do Intendente. Os edifícios contíguos foram também evacuados e utilizados pelos bombeiros para o combate às chamas.