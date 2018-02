No final da noite desta segunda-feira, uma caldeira rebentou no Hospital de Santo António, no Porto, mas apenas causou danos materiais.

No entanto, na sequência do rebentamento da caldeira, um incêndio deflagrou e obrigou ao encerramento um bloco operatório.

O alerta foi dado às autoridades pelas 23h30 e no local estiveram 18 operacionais, apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários do Porto e da PSP.