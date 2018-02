GGBirthday. Valentino festejou aniversário do namorado em Lisboa | Fotos

Se Madonna não vai ter com os amigos, vêm os amigos ter com ela. Giancarlo Giammeti, companheiro de Valentino, fez 73 anos. E a festa foi num palácio de Lisboa. Com Herman José e Celeste Rodrigues

Isto dava quase para começar com um “migaaaas, não vão acreditar #ggbirthday #valentino #madonna #benfica”. Sendo isto um jornal, melhor será contá-lo como ainda se conta nas notícias: Giancarlo Giammetti, companheiro do designer de moda italiano Valentino, fez 73 anos e veio festejá-los ao Palácio Marquês da Fronteira, em Benfica. Na companhia de vários amigos, como a it girl nova-iorquina Olivia Palermo, que pelo Instagram sabemos ter viajado de Ryanair.

O bolo de aniversário foi desenhado por Joana Vasconcelos, que abriu as portas do seu atelier para o que aparenta ter sido uma espécie de after em que a artista aparece ao lado da fadista Celeste Rodrigues. A assistir estava Herman José, perturbado com “as raízes” de Madonna, ao fundo: “Não sei se lhe fale das raízes...” Desabafo para um vídeo durante a festa que foi pretexto para um passeio de Giancarlo, Valentino e os amigos mais próximos por Lisboa. Com passeios a pé pelo Chiado – ou mesmo a bordo de um tuk-tuk que nunca tinham visto “todas estas estrelas”.

Acreditamos que não. Para conferir o resto – coisas do tipo os melhores vestidos, todos os convidados do #ggbirthday a decoração da festa, segundo avança o “Delas”, a cargo da empresa portuguesa Festa Aluga, etc. – pesquise no Instagram por #ggbirthday, a hashtag tão explosiva quanto a “mistura” comentada por Herman José numa das stories que partilhou. Não terminaremos contudo sem citar paulalancastre9257, no Instagram: “Que máximo Patucha, devia estar tudo lindo!bjs”.

And the celebration goes on...#ggbirthday A post shared by Daniela Giardina (@supergarden) on Feb 4, 2018 at 4:10pm PST

Happybirthday GG fantastic evening #ggbirthday A post shared by Daniela Giardina (@supergarden) on Feb 4, 2018 at 3:42am PST

A friend between many friends @madonna #ggbirthday A post shared by Privategg (@giancarlogiammetti) on Feb 5, 2018 at 5:10am PST