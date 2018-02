Vou ser uma das vítimas do crash bolsista de 2018, devido à incúria do banco Best

Que as ações, no geral, estão caras, pelo que é chegado o momento de vender, é uma conclusão a que não é preciso ser um génio para lá chegar. Todos os indicadores realçam que o mercado acionista está caro, pelo que uma descida em 2018 parece quase inevitável. Estando o mercado nos níveis onde está, penso que a descida poderá ser importante, da ordem dos 50%.

Por isso, já vendi todas as minhas ações portuguesas. Apesar de se tratarem de pequenos montantes, pelo que os custos de transação pesam bastante, consegui umas mais valias jeitosas, em termos percentuais. O mais expressivo foi um ganho de 34%.

O pior foi uma ação americana, que eu comprei através do meu banco de sempre, o BPI, e que decidi transferir para o banco Best, por ser um banco mais especializado em investimentos. Estou muito arrependido.

Os títulos desaparecerem. Sei que estão no Best, pois ainda recebo os dividendos, mas de resto é como se não existissem. O Best sugeriu que tirasse a outra titular da conta, a minha ex-mulher, o que foi feito, mas sem quaisquer resultados práticos.

Assim, vou continuar a ver esta ação (que neste momento apresenta uma valorização de 40% em dólares, um pouco menos em euros) a desvalorizar-se, sem poder fazer nada. Há meses que ando a tentar que o Best me devolva as ações, ou que as junte ao meu dossier de títulos, para eu as vender, sem que nada ocorra. Dizem que o assunto está em estudo. Enquanto estudam, as bolsas podem desfazer-se.

Vivi uns anos na Bélgica, quando a companhia aérea de bandeira daquele país era a SABENA. Mentes criativas diziam que SABENA significava” Such A Bad Experience, Never Again” (Que experiência tão má, nunca mais). A SABENA acabou por falir, e, tendo em conta o mau serviço prestado aos clientes, talvez um dia aconteça o mesmo ao Best.

Eu vou perder, por não poder vender aquela ação americana, talvez uns 200 dólares. Mas faço votos que o Best perca muito mais. Nunca vi um cliente bancário ser tão maltratado como eu estou a ser. Ter ações e não poder dispor delas é, em termos práticos, um roubo feito pelo Best.

Assim não vão lá. As perdas reputacionais, causadas pela própria incompetência (se viam que aqueles títulos dariam problemas, não os teriam aceites quando eles chegaram do BPI, ou então já os teriam devolvido às origens, sem custos para o cliente, que sou eu). Mas penso que a única coisa que os deve realmente preocupar é atingir objetivos comerciais. O serviço prestado aos clientes é, como se pode ver pelo meu desgraçado exemplo, péssimo.