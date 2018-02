Caso Fénix: Tribunal rejeita recurso do MP sobre absolvição dos arguidos em crimes de segurança privada ilícita

Foi rejeitado pelo Tribunal Judicial de Guimarães o recurso interposto pelo Ministério Público sobre a decisão de absolvição dos arguidos envolvidos na Operação Fénix , suspeitos de alegados crimes de associação criminosa e exercício ilícito da atividade de segurança privada.

A decisão do tribunal foi tomada no passado dia 24 de janeiro, e de acordo com o documento citado pelo DN e a que a Lusa teve acesso , o tribunal considera que o MP “não tem interesse em agir”. Isto porque o próprio Ministério Público pediu a absolvição daqueles crimes durante as alegações finais do julgamento.

“O MP não tem interesse em agir para recorrer de decisões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo”, refere o documento citado pelo DN e a que a Lusa teve acesso.

O caso da Operação Fénix envolveu 54 arguidos que respondiam por 97 crimes relacionados com a utilização ilegal de seguranças privados, tendo como epicentro a empresa SPDE, também arguida no processo. Isto porque, alegadamente, os operacionais da SPDE fariam serviços de segurança pessoal, sem que a empresa tivesse alvará necessário.

Entre os arguidos deste processo encontram-se o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e o ex-vice-presidente do clube, Antero Henrique, pronunciados, respetivamente, por sete e seis crimes de exercício ilícito da atividade de segurança privada. Em causa está a contratação de funcionários da SPDE para prestar serviços segurança pessoal, por parte dos dirigentes do FC Porto que, alegadamente, saberiam que a empresa não poderia prestar aquele tipo de serviço.

Por acórdão datado de 09 de novembro de 2017, o Tribunal de Guimarães absolveu-os, assim como a todos os restantes arguidos acusados do mesmo crime. Nessa altura, o tribunal também deixou cair o crime de associação criminosa.

O MP recorreu mas o tribunal rejeitou o recurso na parte que se refere aos crimes de exercício ilícito de segurança privada e de associação criminosa. Na parte restante, o recurso foi admitido e o Tribunal acabou por condenar 24 arguidos. Destes arguidos apenas a um foi aplicada prisão efetiva e os restantes ficaram com penas suspensas foi-lhes aplicado multas.