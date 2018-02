Bebé de 2 anos morre congelada à porta de casa

Tudo aconteceu nos Estados Unidos, que também têm sido afetado por temperaturas muito baixas, na cidade de Akron, em Ohio.

A mãe do bebé, quando estava a regressar a casa já de madrugada, encontrou a filha deitada no chão, gelada, ao pé da porta. De imediato chamou os serviços de urgência, tendo iniciado a própria os primeiros socorros, mas já a caminho do hospital acabou por morrer.

De acordo com as autoridades, a mãe terá deixado o bebé com o pai e outras pessoas da família, após sair com o filho mais velho, de 4 anos, por duas horas.

Na chamada telefónica ouve-se os serviços de emergência médica a questionarem a mãe da bebé em relação ao tempo em que a criança esteve exposta ao frio, tendo sido a resposta: "não faço ideia".