Taxa de ocupação global no Algarve foi de 35,7% em janeiro

A taxa de ocupação global média/quarto no Algarve foi de 35,7% em janeiro, 0,3 pontos percentuais inferior à registada no ano anterior (‑1%). Os dados foram revelados pela AHETA que apontam para uma subida do volume de vendas na ordem dos 7,4% face a igual período do ano passado.

O mercado que mais contribuiu para a descida verificada foi o britânico (-19,4%). Os mercados francês (+35,8%), holandês (+8,2%), e alemão (+4,2%) foram os que mais contrariaram a descida verificada.

As maiores descidas verificaram-se em Albufeira (-14,1%), Vilamoura / Quarteira / Quinta do Lago (-10,2%) e Monte Gordo / VRSA (-7,4%).

Já as principais subidas registaram-se em Tavira (+21%), Lagos / Sagres (+19,6%) e Carvoeiro / Armação de Pêra (+7,2%).

Em termos acumulados, nos últimos 12 meses, a taxa de ocupação quarto regista uma subida de 1,4%.