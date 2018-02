Taça de Portugal. Uma "réstia de esperança" na recuperação de Gelson e a ausência de Bas Dost

O Sporting desloca-se esta quarta-feira ao estádio do Dragão para medir forças com o FC Porto na 1.ª mão da meia-final da Taça de Portugal. Em conferência de imprensa, Jorge Jesus relembrou os dois jogos que os leões já tiveram esta época com os azuis-e-brancos.

"Na Taça de Portugal queremos estar no Jamor. Vamos encontrar um FC Porto como encontrámos em Alvalade [a contar para o campeonato] e em Braga [meia-final da Taça da Liga] e eles vão-nos encontrar exactamente da mesma forma, com situações estratégicas muito fortes de ambos os lados. Temos de ter competência e não temos dúvida de que a temos", afirmou o treinador de Alvalade.

Destaque ainda para as confirmações das ausências de Bas Dost e Daniel Podence, devido a lesão, e a "réstia de esperança" na recuperação de Gelson.

"Os lesionados mantêm-se, sendo mais graves os casos do Daniel Podence e do Bas Dost do que do Gelson, em relação ao qual há uma réstia de esperança de recuperar. Os jogadores vão todos seguir para o Porto", adiantou Jesus.

Recorde-se que Gelson e Bas Dost, melhor marcador dos leões com 19 golos na Liga, foram as duas grandes ausências do encontro do Sporting com o Estoril no passado domingo. Os leões perderam por 2-0 na Amoreira e somaram a primeira derrota da época a nível interno.

Por último, Jorge Jesus abordou os últimos acontecimentos relacionados com o clube, desde a polémica Assembleia-Geral ao discurso do presidente Bruno de Carvalho, garantindo que a situação não causa qualquer instabilidade no grupo.

"Directamente não sentimos no grupo. O que falamos é sobre os adversários e sobre os jogos. Temo-nos posto à margem desta situação, mas compreendo-a perfeitamente pelo nosso líder. O Sporting CP tem vindo a crescer desportivamente. Há sete meses que não perdíamos em Portugal, por isso é normal que tome decisões que favoreçam o crescimento do Clube", concluiu.

A 1.ª mão da meia-final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting está marcado para amanhã às 20:15h no Estádio do Dragão.