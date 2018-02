Caso Fizz. Mais contradições entre Blanco e Figueira

Tal como aconteceu ontem, na sessão desta manhã o antigo advogado do Estado angolano voltou a apresentar uma versão que contraria a do antigo procurador. Figueira mostrou-se indignado e juiz chamou-o a esclarecer

A tensão continua na sala onde está a ser julgado o caso Fizz. Esta manhã o arguido Paulo Blanco disse que André Navarro, administrador do Banco Privado Atlântico, lhe tinha assegurado que o antigo procurador Orlando Figueira só iria trabalhar para Angola quando um processo que corria contra o banqueiro Carlos Silva fosse arquivado.

Essa informação, segundo Blanco – que durante anos representou o Estado angolano em diversos processos – foi-lhe passada em 2013, altura em que Orlando Figueira já não estava no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, mas a trabalhar para a Primagest, sociedade que segundo o MP está ligada à Sonangol, mas que para os arguidos está ligada ao presidente do Banco Privado Atlântico e vice-presidente do Millenium BCP Carlos Silva.

Aliás, Blanco diz mesmo que Figueira estava não só a trabalhar no âmbito do seu contrato com a sociedade Primagest, como ainda a colaborar com o Banco Privado Atlântico, em Portugal (algo que Figueira sempre negou).

Perante as declarações de Blanco, Orlando Figueira, sentado no banco dos arguidos, não parava de abanar a cabeça. A indignação do antigo magistrado foi tanta que levou o coletivo a pedir que desse a sua posição, como já tinha acontecido na sessão de ontem, em que Blanco negou ter entregue documentação sigilosa a Figueira na Gare do Oriente.

Orlando Figueira aproveitou a oportunidade para afirmar que “grande parte das coisas que Paulo Blanco disse não correspondem à verdade”.

“O que eu quero dizer é que conheci o doutor Proença de Carvalho em abril ou maio de 2015. Isto é ponto assente. E fui lá ter com ele porque face ao eventual crime de fraude fiscal que correria se não fossem declarados os meus rendimentos eu referi que o doutor Carlos Silva seria coautor, uma vez que lhe cabia a ele o pagamento dos impostos”, reiterou, adiantando que “perante isso é que Carlos Silva disse para ir ter com Proença de Carvalho”.

“O doutor Orlando pode dizer o que quiser. Eu não fazia ideia de que Carlos Silva iria ser interrogado [em inquérito que corria em 2013, após saída de Orlando] e pergunte-se aos procuradores. Isto de atirar tiros para o ar… as vezes apanha-se um pardal”, continuou o antigo procurador irritado.

O antigo procurador do DCIAP assegurou ainda que Paulo Blanco nunca lhe tinha dito que a sua ida para Angola, que esperava desde que pediu licença sem vencimento ao DCIAP, estava dependente do arquivamento de um caso que visava Carlos Silva, até porque diz que nessa altura já nada poderia fazer: “O doutor Paulo Blanco nunca me disse isto, de que esperavam o arquivamento para eu ir, o doutor Paulo Blanco que diga porque está a dizer isto”.

O juiz presidente Alfredo Costa também se mostrou surpreendido com a posição de Blanco e insistiu com o procurador como é que poderia influenciar o curso de tal investigação em 2013, quando já estava fora do DCIAP.

Após a explicação de Orlando Figueira, Paulo Blanco frisou que o que estava a dizer perante o coletivo foi o que André Navarro lhe comunicou: “Disse-me que Orlando Figueira estava a colaborar com o BPA Portugal”.

Numa nova intervenção, Orlando Figueira admitiu ter tido uma intervenção no pedido de um parecer sobre um caso que opunha a Edimo ao Banco Privado Atlântico e voltou a dizer que tal parecer foi pedido com base em documentação que lhe foi dada por Paulo Blanco na Gare do Oriente – facto que Blanco nega.

A sessão terminou com o coletivo a pedir esclarecimentos a Paulo Blanco sobre alguns emails que foram apreendidos que indiciavam violação do segredo de justiça, nomeadamente uma escuta enviada ao ex-procurador Geral de Angola, João Maria de Sousa.

Blanco justificou que a escuta lhe foi entregue no escritório não saber por quem e que decidiu reencaminhar ao ex-PGR de Angola até porque tal poderia ser um teste à sua lealdade.