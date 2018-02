Taça de Portugal. Sérgio Conceição confirma ausências de Danilo, Marcano e André André

O FC Porto recebe esta quarta-feira o Sporting para disputar a 1.ª mão da meia-final da Taça de Portugal. Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição confirmou as baixas no plantel dos azuis-e-brancos e falou da ausência do VAR.

"O Sporting tem jogadores com características diferentes de Bas Dost e Gelson. O Sporting tem um excelente plantel, com soluções credíveis para todos os lugares. É claro que neste trajeto e nesta meia época esses dois jogadores foram importantes, principalmente naquilo que é o Sporting em termos ofensivos, mas isso não fragiliza, na minha opinião, a equipa do Sporting. Também não temos o Marcano, que não vai estar apto para amanhã, não temos o Danilo, que não vai estar apto para amanhã, André André... Temos que arranjar soluções enquanto treinadores", disse o treinador dos dragões.

Relativamente ao facto de os jogos da Taça de Portugal não contarem com a preseça do VAR, Sérgio Conceição revelou que o FC Porto já está "habituado".

"Para nós tem sido a mesma coisa, haver ou não haver VAR. Estamos bem sem o VAR. Já tivemos mais de uma dezena de casos onde era precisa a intervenção do VAR e não houve, por isso estamos habituados a não ter VAR", atirou o orientador dos dragões.

A 1.ª mão da meia-final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting está marcado para amanhã às 20:15h no Estádio do Dragão.