Promoções de viagens de finalistas estão a ser alvo de fiscalização

Declarações do ministro da Educação

O ministro da Educação confirmou esta terça-feira que a Inspeção-geral de Educação e Ciência (IGEC) está a fiscalizar as promoções de viagens de finalistas.

Segundo o Jornal de Notícias, a IGEC recebeu várias denúncias relativas a escolas que cediam as suas intalações para promover de forma alegadamente ilegal reuniões entre empresas e pais de alunos relativas às viagens de finalistas.

"Está bem sinalizado que essas ações de promoção não podem acontecer em ambiente escolar. A Inspeção-geral e o Ministério da Educação estão atentos e sempre que são sinalizados momentos como esse, a inspeção atua. A inspeção está a atuar e neste momento é deixar seguir a atuação da inspeção que está a fazer o trabalho que tem de ser feito", afirmou Tiago Brandão Rodrigues.

O ministro, que falava à margem da apresentação do Orçamento Participativo das Escolas, que decorreu hoje em Lisboa, salientou que "as viagens de finalistas são promovidas por grupos informais de estudantes fora do ambiente escolar".

O responsável frisou ainda que o Ministério da Educação não tem qualquer envolvimento nesse tipo de iniciativas: "Nós somos observadores atentos e sempre que necessário atuamos para que a legalidade seja cumprida", concluiu.