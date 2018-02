Família Gulbenkian não pode travar a venda da Partex

Decisão está nas mãos do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian que está atualmente em negociações com os chineses CEFC China Energy.

Portugal A eventual venda da Partex, a petrolífera da Fundação Gulbenkian, não estará a ser bem recebida por vários membros da família Gulbenkian, revelou o Jornal de Negócios.

No entanto, esta não tem poderes para travar a alienação, uma vez que a decisão está nas mãos do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian que está atualmente em negociações com os chineses CEFC China Energy e permitirá um encaixe de 500 milhões.

A família Gulbenkian tem apenas um membro no conselho de administração — Martin Essayan, bisneto de Calouste Gulbenkian, que, segundo a Fundação, deu luz verde ao arranque das negociações com os chineses. A Fundação tem justificado esta eventual alienação com uma questão de coerência, dada a aposta que tem vindo a fazer nas energias renováveis. Segundo a fundação o petróleo representa 18% das suas receitas.